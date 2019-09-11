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Корентен Толиссо: «Ни одна команда не может просто так обойтись без Погба и Канте»

01:37
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Полузащитник сборной Франции Корентен Толиссо отметил, что команде не хватает Поля Погба и Н'Голо Канте, которые восстанавливаются от травм. Во вторник французы разгромили Андорру (3:0).

— Канте и Погба — очень важные игроки, как и Мбаппе, — цитирует Canal+ Толиссо. — Ни одна команда в мире не может просто так обойтись без них.

Франция — Андорра

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