Корантен Толиссо: «Ни одна команда не может просто так обойтись без Погба и Канте»
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Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо отметил, что команде не хватает Поля Погба и Н'Голо Канте?, которые восстанавливаются от травм. Во вторник французы разгромили Андорру (3:0).
— Канте и Погба — очень важные игроки, как и Мбаппе, — цитирует Canal+ Толиссо. — Ни одна команда в мире не может просто так обойтись без них.
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