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Копенгаген еще не подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

14:50
Чемпионат Европы перенесен на 2021 год. Фото Reuters
Чемпионат Европы перенесен на 2021 год. Фото Reuters
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Оргкомитет датской части чемпионата Европы еще не подтвердил УЕФА готовность принять матчи турнира в 2021 году, сообщает ТАСС.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 из-за пандемии коронавируса, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии проведения матчей в утвержденные сроки. Ранее глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер заявил, что обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах. В Копенгагене запланированы четыре матча, в том числе встреча группового этапа между сборными России и Дании.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8364087

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