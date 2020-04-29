Копенгаген еще не подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

Оргкомитет датской части чемпионата Европы еще не подтвердил УЕФА готовность принять матчи турнира в 2021 году, сообщает ТАСС.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 из-за пандемии коронавируса, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Организаторы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии проведения матчей в утвержденные сроки. Ранее глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер заявил, что обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах. В Копенгагене запланированы четыре матча, в том числе встреча группового этапа между сборными России и Дании.