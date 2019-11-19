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Контракт Луиса Энрике будет действовать до ЧМ-2022

15:08
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Луис Энрике, вернувшийся на пост главного тренера сборной Испании, продолжит работу с командой после вынужденного перерыва. Его контракт будет рассчитан до ЧМ-2022 в Катаре, сообщил президент Федерации футбола страны Луис Рубиалес. Специалист заменит на этом посту Роберта Морено.

49-летний Луис Энрике покинул национальную команду после болезни его дочери Ксаны. Она скончалась от рака в возрасте девяти лет. Сборная Испании ранее уже обеспечила себе выход в финальный турнир чемпионата Европы. Накануне испанцы разгромили команду Румынии (5:0).

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