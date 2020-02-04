Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
13:55
Российский актер и режиссер Константин Хабенский стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Twitter оргкомитета соревнований.
Константин Хабенский — посол Санкт-Петербурга на #EURO2020! pic.twitter.com/Y5rOj9Vuk2— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) February 4, 2020
48-летний Хабенский — Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Евро 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 городов Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и один четвертьфинал.
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