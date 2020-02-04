Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Российский актер и режиссер Константин Хабенский стал послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Twitter оргкомитета соревнований.

48-летний Хабенский — Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Евро 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 городов Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и один четвертьфинал.