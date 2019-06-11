Коноплянка считает, что Украина заслужила победу в матче с Люксембургом

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка - о матче с командой Люксембурга (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Мы хорошо разобрали их игру и специально под соперника разработали тактику через длинные забросы, - цитирует Коноплянку сайт каналов "Футбол 1/2". - Это была одна из заготовок, так как мы искали их слабые стороны. Мы по делу переиграли соперника. Может быть, победа была не такой убедительной, как хотелось. Однако счет на табло и он закономерен. Мы уезжаем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением. Когда мы играли без зрителей во Львове, я аж слезу пустил. Конечно, это две большие разницы. Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками. Приятно было здесь находится. Даже если б результат был неудачный, все равно было бы приятно.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира