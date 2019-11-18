Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка высказал мнение, что команде не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Ранее Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

— Без Ракицкого сборная что-то потеряла?

— Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того, что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек, — цитирует Коноплянку «Динамо» Киев от Шурика" со ссылкой на его интервью журналу «Футбол».

Сборная Украины пробилась в финальный турнир Евро-2020, заняв первое место в группе В.

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