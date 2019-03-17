17:48 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Кому бы отдал свою футболку Щенников? Уморительный ответ. Видео

0
Обсудить

Защитник сборной России Георгий Щенников в преддверии отборочного матча Евро-2020 против Бельгии рассказал, кому мы отдал свою футболку в команде соперника.

– У кого бы взял футболку из сборной Бельгии? Да ни у кого, наверное.

– А свою бы кому дали?

– Свою? Да никто не попросит. (смех в зале)

Матч Бельгия – Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, на стадионе "Короля Бодуэна", начало – в 22.45 (мск). 


0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2019: против Бельгии и Казахстана
Материалы других СМИ