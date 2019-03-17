Кому бы отдал свою футболку Щенников? Уморительный ответ. Видео

Защитник сборной России Георгий Щенников в преддверии отборочного матча Евро-2020 против Бельгии рассказал, кому мы отдал свою футболку в команде соперника.

– У кого бы взял футболку из сборной Бельгии? Да ни у кого, наверное.

– А свою бы кому дали?

– Свою? Да никто не попросит. (смех в зале)

Матч Бельгия – Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, на стадионе "Короля Бодуэна", начало – в 22.45 (мск).

Защитник @TeamRussia Георгий Щенников рассказал, кому из сборной Бельгии он отдал бы после матча свою футболку 🔥😁 pic.twitter.com/YwQuTPOhmm – Сборная России (@TeamRussia) 17 марта 2019 г.



