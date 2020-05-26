Комличенко считает, что Россия на Евро может пройти дальше четвертьфинала

Нападающий «Динамо» и сборной России Николай Комличенко считает, что команда на чемпионате Европы в 2021 году может побороться по меньшей мере за четвертьфинал или даже пройти дальше. Россия сыграет в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией.

— На ЧМ была задача-минимум из группы выйти. Мы выполнили. В четвертьфинал прошли, — сказал Комличенко в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Немного не повезло в серии пенальти. Ну это фортуна.

— То есть на ближайшем чемпионате Европы нужно ставить задачей выход в четвертьфинал?

— Можно и выше, почему бы и нет? Если все будет хорошо, сборная будет в форме, каждый будет соблюдать дисциплину, то почему бы и нет?