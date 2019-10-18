Колосков поддержал решение УЕФА о разведении России и Косово

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА разводить сборные России и Косово на всех турнирах.

Таким образом, игры отборочного турнира женского Евро-2021 между командами Косова и России пройдут на нейтральных полях. Первая встреча должна была состояться в Косове 4 октября, но была перенесена на неопределенный срок, вторая, на поле России, намечена на 9 июня 2020 года.

— Очень разумное решение УЕФА, — заявил Колосков РИА Новости. — Я на эту тему давно высказывался. Зачем на ровном месте создавать проблему, когда ее можно избежать? Это сделать легко — развести команды России и Косово. Может, ничего на матче и не будет, а если какой инцидент случится? Это будет международный скандал. Знаю, что РФС давно занимается этой темой, разные аргументы приводил.

Слава богу, наши представители смогли убедить сначала соответствующие комитеты, занимающиеся этой темой, а затем исполком УЕФА в том, что самое разумное решение, чтобы избежать обострения отношений и появления каких-то неприятностей — разведение команд.

Это решение УЕФА говорит о том, что РФС и его представители нашли важные аргументы. Могу поздравить РФС с тем, что они провели хорошую, правильную и важную работу не только для России, но и всего европейского футбола.

Со временем это решение может быть отменено. Но сейчас нет дипотношений между странами. А если что-то случится, к кому обращаться? УЕФА не будет заниматься вопросами, которые находятся в компетенции политических и правоохранительных органов. Никому не нужны межгосударственные конфликты.

Напомним, что в соревнованиях УЕФА по разным парам и группам также разводят команды России и Украины.