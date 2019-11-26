Колосков не верит в лишение России права проведения матчей чемпионата Европы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает невозможным то, что УЕФА лишит страну права принять матчи чемпионата Европы 2020 года.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ранее сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком ВАДА примет 9 декабря на заседании в Париже. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

— Шансов, что Россию лишат права проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, ноль, — цитирует ТАСС Колоскова. — Может ли сборная лишиться права сыграть на турнире? Вопрос, честно говоря, не требует ответа. Принимаемые исполкомом ВАДА 9 декабря решения никакого отношения к футболу не имеют, я уже много раз на эту тему говорил.

У ФИФА и УЕФА есть свои медицинские комитеты, своя допинг-служба и своя аккредитованная лаборатория. У них есть вся база данных на наших футболистов. В соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА на всех соревнованиях, на каждом матче, проводимом под эгидой организаций, в том числе и клубном, в обязательном порядке проводится допинг-контроль. По три человека от каждой команды сдают эти пробы.