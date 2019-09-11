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Кольдо Альварес: «Не стоит забывать, что Андорра играла с чемпионами мира»

00:26
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Главный тренер сборной Андорры Кольдо Альварес после поражения от Франции в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:3) посетовал на то, что у команды было мало времени на восстановление.

— Мы всегда можем добиться большего, — цитирует L'Equipe Альвареса. — Два дня на восстановления — не оптимальные условия, но правила одинаковы для всех. Знали, что будет сложно, против нас играла Франция.

Тем не менее, благодарен игрокам за их отношение. Мы не должны забывать, с кем мы играли сегодня вечером, очень сильными игроками. В прошлый раз они нам забили четыре мяча, что говорит об их уровне. Это чемпионы мира.

Франция — Андорра

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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