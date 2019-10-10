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Когда Россия выйдет в финальный турнир Евро-2020. Это может случиться в октябре

18:51
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После победы сборной Кипра над Казахстаном в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 (2:1) сборная России сегодня не сможет оформить выход в финальный турнир. Путевку команда Станислава Черчесова могла получить в случае ничьей соперников в Нур-Султане и своей победы над Шотландией в матче в Москве (начало — 21.45).

Теперь россиянам нужно набрать 5 очков в 4 матчах — сегодня с шотландцами, 13 октября на Кипре, 16 ноября с Бельгией в Санкт-Петербурге и 19 ноября в Сан-Марино.

Таким образом, сборная может гарантировать себе участие в финальном турнире Евро-2020 в октябре — если победит и Шотландию, и Кипр.

Россия — Шотландия

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

6

0

0

19-1

18

2. Россия

6

5

0

1

18-4

15

3. Кипр

7

3

1

3

13-7

10

4. Казахстан

7

2

1

4

9-11

7

5. Шотландия

6

2

0

4

5-13

6

6. Сан-Марино

6

0

0

6

0-28

0

Оставшиеся матчи:
10 октября. Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Все расклады — здесь, главное о жеребьевке финального турнира — здесь

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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