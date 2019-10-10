Когда Россия выйдет в финальный турнир Евро-2020. Это может случиться в октябре
После победы сборной Кипра над Казахстаном в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 (2:1) сборная России сегодня не сможет оформить выход в финальный турнир. Путевку команда Станислава Черчесова могла получить в случае ничьей соперников в Нур-Султане и своей победы над Шотландией в матче в Москве (начало — 21.45).
Теперь россиянам нужно набрать 5 очков в 4 матчах — сегодня с шотландцами, 13 октября на Кипре, 16 ноября с Бельгией в Санкт-Петербурге и 19 ноября в Сан-Марино.
Таким образом, сборная может гарантировать себе участие в финальном турнире Евро-2020 в октябре — если победит и Шотландию, и Кипр.
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
6
|
6
|
0
|
0
|
19-1
|
18
|
2. Россия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
18-4
|
15
|
3. Кипр
|
7
|
3
|
1
|
3
|
13-7
|
10
|
4. Казахстан
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9-11
|
7
|
5. Шотландия
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-13
|
6
|
6. Сан-Марино
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0-28
|
0
Оставшиеся матчи:
10 октября. Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр
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