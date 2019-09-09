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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Когда Россия оформит путевку на Евро-2020? Может — уже в следующем матче

9 сентября 2019, 23:55
9 сентября. Калининград. Россия - Казахстан - 1:0. Александр Головин - в борьбе за мяч. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 сентября. Калининград. Россия - Казахстан - 1:0. Александр Головин - в борьбе за мяч. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Для того, чтобы гарантировать себе выход на чемпионат Европы-2020, сборной России достаточно в оставшихся четырех турах набрать пять очков.

При этом россияне могут отобраться в финальный турнир уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира. Это случится, если команда Станислава Черчесова обыграет Шотландию, а Кипр и Казахстан повторно поделят очки.

В таком случае, Россия после семи матчей будет иметь в активе 18 баллов, а ее главные преследователи по восемь. Тогда как в розыгрыше останется девять очков.

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

6

0

0

19-1

18

2. Россия

6

5

0

1

18-4

15

3. Казахстан

6

2

1

3

8-9

7

4. Кипр

6

2

1

3

11-6

7

5. Шотландия

6

2

0

4

5-13

6

6. Сан-Марино

6

0

0

6

0-28

0

10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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