Для того, чтобы гарантировать себе выход на чемпионат Европы-2020, сборной России достаточно в оставшихся четырех турах набрать пять очков.

При этом россияне могут отобраться в финальный турнир уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира. Это случится, если команда Станислава Черчесова обыграет Шотландию, а Кипр и Казахстан повторно поделят очки.

В таком случае, Россия после семи матчей будет иметь в активе 18 баллов, а ее главные преследователи по восемь. Тогда как в розыгрыше останется девять очков.

Группа I

И В Н П М О 1. Бельгия 6 6 0 0 19-1 18 2. Россия 6 5 0 1 18-4 15 3. Казахстан 6 2 1 3 8-9 7 4. Кипр 6 2 1 3 11-6 7 5. Шотландия 6 2 0 4 5-13 6 6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-28 0

10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира