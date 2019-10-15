Клеман Лангле: «Франция пострадала после единственного удара сборной Турции»

Защитник сборной Франции Клеман Лангле выразил разочарование ничьей с Турцией (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Этот результат не позволил французам обойти Турцию в группе при равенстве очков по дополнительным показателям.

— Мы разочарованы, потому что вели в счете и играли очень интенсивно, ярко, — цитирует AFP Лангле. — У нас было минимум шесть голевых моментов в первом тайме. И почти столько же во втором. Думаю, игра получилась интересной. Но пропущенный мяч все испортил. Мы поплатились за помарку. Пострадали после единственного удара сборной Турции. Думаю, нам не хватило эффективности в атаке и обороне.