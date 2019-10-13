Кипр — Россия: Головин забил четвертый гол в ворота хозяев
20:51
Полузащитник сборной России Александр Головин забил четвертый гол в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. Голкипер Урко Пардо грубо ошибся с передачей, после чего нападающий Артем Дзюба выкатил мяч игроку «Монако» на пустые ворота.
? Гол Александра Головина в ворота сборной Кипра.#КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/E4CKuCHaS6— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
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