На 23-й минуте отборочного матча чемпионата Европы-2020 Кипр - Россия ошиблась бригада сербских арбитров, засчитав второй гол российской сборной.

23-я минута матча Кипр — Россия.

В том моменте секундами ранее первый ассистент Урош Стойкович не зафиксировал положение «вне игры» у Алексея Ионова, который в момент передачи Артема Дзюбы забежал за линию офсайда.

23-я минута матча Кипр — Россия.

Судья-помощник не дал никаких сигналов арбитру Срджану Йовановичу — тот продолжил игру, и Магомед Оздоев увеличил счет. (Александр Бобров)

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