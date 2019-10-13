Кипр — Россия: гол Оздоева следовало отменить
19:36
На 23-й минуте отборочного матча чемпионата Европы-2020 Кипр - Россия ошиблась бригада сербских арбитров, засчитав второй гол российской сборной.
23-я минута матча Кипр — Россия.
В том моменте секундами ранее первый ассистент Урош Стойкович не зафиксировал положение «вне игры» у Алексея Ионова, который в момент передачи Артема Дзюбы забежал за линию офсайда.
23-я минута матча Кипр — Россия.
Судья-помощник не дал никаких сигналов арбитру Срджану Йовановичу — тот продолжил игру, и Магомед Оздоев увеличил счет. (Александр Бобров)
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