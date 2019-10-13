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Кипр — Россия: Черышев забил пятый гол

20:55
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Нападающий сборной России Денис Черышев забил пятый гол в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. Голевой передачей во второй раз за игру отметился Артем Дзюба.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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