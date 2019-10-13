Нападающий сборной России Денис Черышев забил пятый гол в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром. Голевой передачей во второй раз за игру отметился Артем Дзюба.

? Денис Черышев оформил дубль на второй компенсированной минуте встречи #КипрРоссия#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/MjTcibcgHV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019

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