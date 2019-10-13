Кипр — Россия: Черышев открыл счет в матче
19:10
Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 против Кипра — 1:0.
Черышев обокрал защитника хозяев и послал мяч в ближнюю девятку ворот Костаса Панайи.
? Гол Дениса Черышева на 9-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
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