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Кипр — Россия: Черышев открыл счет в матче

19:10
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Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 против Кипра — 1:0.

Черышев обокрал защитника хозяев и послал мяч в ближнюю девятку ворот Костаса Панайи.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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