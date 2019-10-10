Кипр победил в Казахстане. Россия сегодня не оформит выход в финальный турнир Евро-2020

В отборочном матче Евро-2020 сборная Казахстана на своем поле принимала Кипр. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

Кипр набрал 10 очков и поднялся на третье место в группе I, у Казахстана осталось 7 очков.

Напомним, что в этой группе выступает сборная России. В случае, если бы команды сыграли вничью, а Россия победила Шотландию, то российская сборная уже могла оформить выход на Евро-2020.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Казахстан — Кипр — 1:2 (1:0)

Голы: Ерланов, 34 (1:0). Сотириу, 73 (1:1). Н.Иоанну, 84 (1:2).

Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Ерланов, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат (Тагыберген, 90), Исламхан, Вороговский, Перцух, Жангылышбай (Хижниченко, 61).

Кипр: Панаи, Меркис (Шполярич, 61), Н.Иоанну, Лаифис, Минтиккис (Захариу, 46), Кусулос, Артиматас, Кириаку, Кости, Сотириу, Папулис (Маргаса, 88).

Предупреждения: Суюмбаев, 5. Исламхан, 25. Меркис, 25. Ерланов, 39. Минтиккис, 44. Абикен, 50. Куат, 64. Перцух, 72.

Судья: Поусон (Англия).

10 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира