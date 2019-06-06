Кипр назвал заявку на матчи с Россией и Шотландией. В нее вошел игрок "Тоттенхэма"

Стала известна заявка сборной Кипра на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 против России и Шотландии. В нее вошел футболист дубля "Тоттенхэма" Энтони Георгиу.

Вратари: Михаэл Неофитос ("ПАС Янина", Греция), Урко Пардо ("Алки Ороклини"), Константинос Петру ("Эносис Неон Паралимни");

Защитники: Мариос Антониадис (АЕК), Гиоргос Василиу ("Аполлон"), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба - "Омония"), Константинос Лаифис ("Стандард", Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба - АПОЭЛ);

Полузащитники: Андреас Авраам (АЕЛ), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу ("Тоттенхэм", Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба - "Неа Саламина"), Матья Шполярич ("Алки Ороклини"), Михалис Янну ("Анортосис");

Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба - "Эносис Неон Паралимни"), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба - АЕЛ), Пиерос Сотириу ("Копенгаген", Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).

С Шотландией Кипр встретится 8 июня в Глазго, с Россией - 11 июня в Нижнем Новгороде.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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