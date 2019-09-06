Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию

В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.

Еще в одной встрече Белоруссия на выезде на последних минутах вырварла победу у Эстонии (2:1).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Кипр — Казахстан — 1:1 (1:1)

Голы: Щеткин, 2 (0:1). Сотириу, 39 (1:1).

Кипр: Панаи, Меркис, Н.Иоанну, Лаифис, Минтиккис, Кусулос, Эфрем (Кости, 73), Кириаку, Кастанос (Георгиу, 58), Сотириу, Папулис (Питтас, 90).

Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Ерланов, Марочкин, Куат, Исламхан (Федин, 65), Тагыберген (Жуков, 82), Вороговский, Перцух, Щеткин (Аймбетов, 87).

Предупреждения: Минтиккис, 8. Н.Иоанну, 15. Кусулос, 45+2. Малый, 51. Суюмбаев, 86. Лаифис, 90+4.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

6 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Группа C

Эстония — Белоруссия — 1:2 (0:0)

Голы: Наумов, 48 (0:1). Сорга, 54 (1:1). Скавыш, 90+2 (1:2).

Эстония: Лепметс, Клаван, Тенисте, Тамм, Метс, Пикк, Васильев (Дмитриев, 77), Кяйт, Зенев, Ойямаа (Синявский, 86), Сорга (Саппинен, 83).

Белоруссия: Гутор, Политевич, Матвейчик, Поляков, Наумов, Стасевич, Драгун, Яблонский, Маевский, Ковалев (Скавыш, 77), Сигневич (Бахар, 64).

Предупреждения: Наумов, 66. Бахар, 66.

Судья: Дюрье (Люксембург).

6 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».