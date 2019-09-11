Кингсли Коман: «Это была отличная неделя для меня»

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман после победы над Андоррой в матче отборочного турнира (3:0) признался, что это отличная неделя.

— Это была отличная неделя для меня, и она прошла очень хорошо с личной и коллективной точки зрения, — цитирует пресс-служба УЕФА Комана. — Я работал над собой, и это здорово, когда тяжелая работа окупается, играя за Францию.

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