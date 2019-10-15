Kick It Out призывает снять с Болгарии очки или исключить из соревнований за расистские инциденты

Организация по борьбе с расизмом Kick It Out высказала свое мнение по поводу обстоятельств матча отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). В организации считают, что болгарская команда должна быть строго наказана.

— Нам омерзительны эти расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии со стороны болгарских болельщиков, — заявил представитель Kick It Out, слова которого приводит Evening Standard. — Картинка на ТВ показала, что они демонстрировали нацистские жесты и издавали «обезьяньи» звуки. Мы аплодируем Гарету Саутгейту, его штабу и игрокам и готовы предложить свою поддержку всем футболистам, членам их семей и тем, кто пострадал от этих ужасных сцен. Мы приветствуем то, что протокол первоначально соблюдался. Но УЕФА должен объяснить, почему после второго инцидента игроки не были отправлены в раздевалку, как четко говорится в правилах. По картинке видно, что расистские оскорбления продолжились и во втором тайме. То, что третий шаг, согласно регламенту, не был применен, недопустимо. Этот матч должен был быть остановлен. УЕФА пора активизироваться и показать свое лидерство. Тот факт, что Болгария уже играла при частично закрытых трибунах за проявления расизма, говорит о том, что санкции УЕФА не отвечают их цели. Нельзя больше ограничиваться жалкими штрафами или краткосрочным закрытием трибун. Если УЕФА действительно борется с дискриминацией, нужно снимать очки или исключать из соревнований.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло