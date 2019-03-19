Кьеза покинул тренировку сборной Италии и может не сыграть с финнами

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза покинул тренировку команды до ее завершения из-за травмы, сообщает Football Italia. Подопечные главного тренера Роберто Манчини готовятся к матчам отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Финляндией (23 марта) и Лихтенштейном (26 марта).

Основным кандидатом на замену Кьезе является форвард Стефан Эль-Шаарави, который скорее всего выйдет в старте Италии на матч с финнами, информирует Football Italia.

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