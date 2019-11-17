Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020

Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

На один мяч меньше у капитана сборной Португалии Криштиану Роналду и израильтянина Эрана Захави. Для португальцев турнир закончился, израильской команде предстоит провести еще одну игру — против Македонии.

На три мяча от Кейна отстает капитан сборной России Артем Дзюба. Россиян ждет заключительный матч отбора против Сан-Марино.