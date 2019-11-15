Кейн вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии

Форвард сборной Англии Харри Кейн вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы против Черногории нападающий оформил хет-трик, забив свои 29-й, 30-й и 31-й голы. Это позволило Кейну обойти Нэта Лофхауса, Алана Ширера и Тома Финни и выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров англичан.

Больше за сборную Англии забили Майкл Оуэн (40), Джимми Гривз (44), Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).