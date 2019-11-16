Кевин де Брейне: «Должны лучше контролировать мяч»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне подвел итог встречи отборочного турнира Евро-2020 против команды России (4:1).

— В первом тайме все было хорошо с футбольной точки зрения, а вот вторая половина мне не так понравилась. Мы должны лучше контролировать мяч, нужно работать над этим, — цитирует де Брейне Het Nieuwsblad.

Очень важен психологический аспект. Мы уже выполнили все задачи, но все равно приятно победить со счетом 4:1.

Сможем лм набрать 30 очков в группе? Должны двигаться от матча к матчу. Так что рано нам записывать последнюю победу.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира