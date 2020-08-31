Кьеллини рассказал, когда может завершить карьеру

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини признался, что может заверить карьеру после Евро-2020.

«Не исключено, что я завершу карьеру. Скажу вам правду: если я поеду на чемпионат Европы, это значит, что я вернулся на свой уровень. Я был бы счастлив. Не хочу думать, что будет после этого», — цитирует Кьеллини Football Italia.

«В прошлом году я не играл и сохранял преемственность. Надеюсь играть как можно больше и хочу получать удовольствие от того, что буду делать в следующие месяцы. В этом возрасте я не могу строить долгосрочные планы», — сказал 36-летний защитник.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесен на следующий год.