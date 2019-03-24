Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно. Дзюба был в офсайде

На 45+2-й минуте отборочного матча Евро-2020 Казахстан – Россия серьезную ошибку допустила бригада словенских судей во главе со Славко Винчичем, засчитав второй гол Дениса Черышева. Первый ассистент Томаж Кланчник принял неверное решение, не зафиксировав положение "вне игры" у Артема Дзюбы.

45+2-я минута матча Казахстан - Россия.

45+2-я минута матча Казахстан - Россия.

В момент паса Мариу Фернандеса российский нападающий располагался за линией офсайда. Мяч к нему попал от ноги игрока сборной Казахстана, но это был не пас – случился рикошет. В таком случае следовало определить у Дзюбы офсайд и назначить свободный удар в пользу хозяев поля. (Александр Бобров)​

45+2-я минута матча Казахстан - Россия.

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