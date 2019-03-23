Казахстан – Россия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 24 марта, сборные Казахстана и России сыграют во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча пройдет в Астане на стадионе "Астана-Арена". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

В четверг, 21 марта, Казахстан довольно неожиданно разгромил Шотландию (3:0), считавшуюся главным соперником России в борьбе за второе место в группе. Российская команда же в этот день уступила на выезде Бельгии (1:3), которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Тем не менее фаворит матча в Астане – сборная России. Коэффициент на победу команды Станислава Черчесова у БК "Лига Ставок" – 1,75. То есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1750 рублей. Для сравнения: котировки на успех Казахстана – 5,25, на ничью – 3,65.

Букмекеры считают, что матч получится результативным, коэффициент на "Тотал" меньше 2 – 2,30, тогда как на "Тотал" больше 2 – 1,60.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет размером 500 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в 500 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет.

Все подробности предложения "Игра на победу", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".