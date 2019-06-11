Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 - 4:0. В составе победителей отличились Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.

Казахстан набрал 6 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группе I. Сан-Марино, не набрав очков, занимает последнюю строчку.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Казахстан - Сан-Марино - 4:0 (1:0)

Голы: Куат, 45+1 (1:0). Федин, 62 (2:0). Суюмбаев, 65 (3:0). Исламхан, 79 (4:0).

Казахстан: Непогодов, Шомко, Суюмбаев, Малый, Ерланов, Куат (Перцух, 84), Исламхан, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов (Федин, 58), Турысбек (Жангылышбай, 69).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Ф.Витаиоли, Бролли, Чезарини (М.Баттистини, 76), М.Баттистини (Э.Голинуччи, 46), Грандони, Чензони, Лунадеи, Муларони, М.Витаиоли (Бернарди, 83), Нанни.

Предупреждения: Ерланов, 31. Чензони, 48. Бролли, 64. Шомко, 90.

Судья: Франковски (Польша).

11 июня. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира