Касорла счастлив примерить капитанскую повязку в сборной Испании

Полузащитник "Вильярреала" и сборной Испании Санти Касорла прокомментировал победу нал Фарерскими островами (4:1) в матче отборочного турнира Евро – 2020. После замены Серхио Рамоса ему была передана капитанская повязка.

– Ношение повязки – еще одна реализованная мечта для меня, – цитирует Marca Касорлу. – Мне это очень нравится, но важно помочь команде, главное - победить. Знали, что это будет сложно сделать из-за поля и того, что они собирались закрыться против нас. Но мы были лучше во многих аспектах игры, мы счастливы.

Матч со Швецией будет сложным. Но мы играем дома, надеюсь, получим три очка.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира