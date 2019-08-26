Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.

Полный список команды будет обнародован позднее.

Караваев и Комличенко вызваны в сборную России! Полный список — через несколько минут ? pic.twitter.com/7syoTZEvDK — Сборная России (@TeamRussia) August 26, 2019

Матч Шотландия — Россия состоится в Эдинбурге 6 сентября. С Казахстаном россияне встречаются 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Казахстана, их соперниками являются Бельгия, Кипр и Сан-Марино. После 4 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 9 очками из 12 возможных.