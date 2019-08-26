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Караваев и Комличенко вызваны в сборную России

12:11

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана.

Полный список команды будет обнародован позднее.

Матч Шотландия — Россия состоится в Эдинбурге 6 сентября. С Казахстаном россияне встречаются 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Казахстана, их соперниками являются Бельгия, Кипр и Сан-Марино. После 4 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 9 очками из 12 возможных.

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