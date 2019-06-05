Карасев обслужит матч Норвегия - Румыния, Иванов рассудит Латвию и Израиль

Россияне Сергей Карасев и Сергей Иванов назначены главными арбитрами матчей отборочного турнира Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт УЕФА. Карасев будет работать на матче Норвегия - Румыния. Ассистенты арбитра - Антон Аверьянов и Алексей Лунев. Четвертый арбитр - Виталий Мешков.

Бригада Иванова будет обслуживать матч Латвия - Израиль. Ассистенты арбитра - Роман Усачев и Егор Болховитин, четвертый арбитр - Сергей Лапочкин.

Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира