Карасев обслужит матч Норвегия - Румыния, Иванов рассудит Латвию и Израиль

Россияне Сергей Карасев и Сергей Иванов назначены главными арбитрами матчей отборочного турнира Евро-2020.
Как сообщает официальный сайт УЕФА. Карасев будет работать на матче Норвегия - Румыния. Ассистенты арбитра - Антон Аверьянов и Алексей Лунев. Четвертый арбитр - Виталий Мешков.
Бригада Иванова будет обслуживать матч Латвия - Израиль. Ассистенты арбитра - Роман Усачев и Егор Болховитин, четвертый арбитр - Сергей Лапочкин.
Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 по московскому времени.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/season=2020/matches/round=2001086/match=2026082/match-info/index.html?iv=true
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