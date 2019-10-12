Карасев назначил пенальти, Италия обыграла Грецию и вышла на Евро-2020

Сборная Италии победила Грецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:0). Голами отметились хавбек Жоржинью (с пенальти) и форвард Федерико Бернардески. Матч обслуживала бригада российского арбитра Сергея Карасева.

Сборная Италии набрала 21 очко и досрочно вышла на Евро-2020. Греция с 5 баллами занимает предпоследнее место в группе J.

В другом матче команды Лихтенштейна и Армении сыграли вничью (1:1). Лихтенштейн с 2 очками занимает последнее место в группе J. Армения с 10 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Италия — Греция — 2:0 (0:0)

Голы: Жоржинью, 62 — с пенальти (1:0). Бернардески, 78 (2:0).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Д`Амброзио, Верратти, Жоржинью, Спинаццола, Барелла (Дзаньоло, 87), Иммобиле (Белотти, 79), Инсинье, Кьеза (Бернардески, 39).

Греция: Пасхалакис, Стафилидис, Сиовас, Бакакис, Хатзидиакос, Зека, Бухалакис (Яннулис, 75), Курбелис, Бакасетас (Манталос, 80), Кулурис (Донис, 67), Лимниос.

Предупреждения: Хатзидиакос, 14. Кулурис, 27. Бухалакис, 62.

Судья: Карасев (Москва).

12 октября. Рим. Стадион «Олимпийский».

Лихтенштейн — Армения — 1:1 (0:1)

Голы: Барсегян, 19 (0:1). Фрик, 72 (1:1).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Польверино (Зеле, 83), Хаслер, Губзер (Фрик, 67), Саланович, Л.Майер (Сейхан Йилдиз, 70).

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Ишханян, Казарян (Езбилис, 88), Пизелли (Малакян, 60), Овсепян (Миранян, 83), Барсегян, Адамян, Карапетян.

Предупреждения: Саланович, 10. Ароян, 30. Оганесян, 48. Овсепян, 53. Хаслер, 90+5.

Судья: Ковач (Румыния).

12 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира