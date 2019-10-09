Главным арбитром матча отборочного турнира Евро-2020 Италия — Греция назначен россиянин Сергей Карасев, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощниками главного арбитра будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Виталий Мешков. Все судьи из России.

Матч Италия — Греция состоится в Риме 12 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Главный арбитр матча Мальта — Швеция — другой представитель России Сергей Иванов. Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр Сергей Лапочкин. Этот матч начнется в то же время, что и игра итальянцев с греками.