Капитан сборной Литвы отдал предпочтение Украине во встрече с Португалией

Капитан сборной Литвы Саулюс Миколюнас прокомментировал поражение от команды Украины (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Нужно признать, что на сегодняшний день Украина сильнее нас на голову, — цитирует Миколюнаса Football.ua. — Было тяжело. Мы старались, бились, но класс соперника выше. Мы ждали своих моментов, однако не получилось. Мы знали, как Малиновский исполняет штрафные. В Литве он тоже очень сильно пробил. Нам нужно было не фолить у своей штрафной. Обвинять нашего вратаря в пропущенном мяче нельзя.

Буду болеть за Украину. Она будет бороться с Португалией за первое место. Я бы поставил на Украину.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира