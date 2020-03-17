Капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв прокомментировал перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир, на который впервые пробилась финская сборная, состоится в 2021 году.

— Думаю, что все футбольное сообщество должно объединиться для защиты болельщиков, — цитирует AFP Спарва. — Это единственное верное решение. Конечно, немного грустно. Но мы пытаемся контролировать распространение коронавируса. Это нужное решение. Уверен, что летом 2021 года болельщики и футболисты вместе весело проведут время. Нам нужно немного потерпеть.

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