Капитан сборной Азербайджана: «Не хватило времени забить Хорватии второй мяч»

Капитан сборной Азербайджана Максим Медведев прокомментировал ничейный результат в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Хорватии (1:1).

— После матча с Уэльсом мы понимали, что неплохо сыграли, — цитирует Azerisport Медведева. — Верили в свои силы, несмотря на поражение. После долгой поездки в Кардифф знали, что будет усталость, но мы сели, поговорили и собрались. Не так хорошо начали матч с хорватами, но второй тайм провели удачнее. В какой-то момент даже прижали соперника к его воротам. Даже была уверенность, что забьем и второй мяч. Времени не хватило (улыбается).

Ничья с хорватами для нас станет стимулом. К нам приедет еще Уэльс, и с ними мы тоже постараемся сыграть хорошо. Также и против в Венгрии на выезде.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира