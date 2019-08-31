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Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука

21:02
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Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.

В то же время полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет помочь национальной команде в этих играх в связи с травмой, полученной в субботнем матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

По информации «СЭ», 23-летний хавбек пропустит около трех недель.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210455

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