Каллум Макгрегор: "Шотландия с нетерпением ждет игры с Россией"

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:3) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

– Это был тяжелый матч, – цитирует официальный сайт УЕФА Макгрегора. – Но мне казалось, что первый тайм был для нас отличным, хорошо оборонялись и делали все, о чем просил нас тренер. Поражение неприятно, потому что мы были очень дисциплинированны и близки к тому, чтобы забить при счёте 0:0. Теперь с нетерпением ждем игры с Россией.

Сборная Бельгии с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. Россия (9) – вторая. У Казахстана и Шотландии по 6 баллов.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира