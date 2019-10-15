Калиниченко отметил великолепную игру сборной Украины по ходу отборочного турнира Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Это случилось после того, как была обыграна Португалия (3:2).

— Великолепная игра по ходу всего отбора, — написал Калиниченко в своем Twitter. — Очень добротная игра против топ-сборной сегодня и заслуженный выход на Евро! Браво, Шева, и браво, сборная!!

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира