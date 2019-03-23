Как сборная России готовится к Казахстану. Видео

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Россияне занимались на "Астана Арене", где и состоится игра.

Россия встретится с Казахстаном во втором матче отборочного турнира Евро-2020 24 марта. В первой игре (21 марта) россияне проиграли Бельгии (1:3).

Видеорепортаж о подготовке сборной России к матчу с Казахстаном 📹 pic.twitter.com/jod1jg0lOn – Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - в 17.00 (время московское).

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