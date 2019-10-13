Как на Кипре болеют за Россию. Видео
20:26
Болельщики сборной России поддерживают национальную команду в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Если россияне не проиграют, то досрочно обеспечат себе участие в финальной стадии турнира.
#КипрРоссия Слышно только наших! ??? pic.twitter.com/ONazDQ9r5u— СЭ Футбол (@se_football) October 13, 2019
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра