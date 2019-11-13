Как Бельгия готовится к матчу с Россией. Фото
13 ноября 2019, 23:54
Официальный Twitter сборной Бельгии опубликовал подборку фотографий с тренировки национальной команды в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против России. Лидеры рейтинга ФИФА сыграют с россиянами 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Игра не имеет турнирного значения — и Бельгия, и Россия уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.
Open training vibes ? pic.twitter.com/uDWL6VRUK9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 13, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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