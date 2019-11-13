Как Бельгия готовится к матчу с Россией. Фото

Официальный Twitter сборной Бельгии опубликовал подборку фотографий с тренировки национальной команды в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против России. Лидеры рейтинга ФИФА сыграют с россиянами 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Игра не имеет турнирного значения — и Бельгия, и Россия уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.