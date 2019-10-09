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Иван Ракитич: «Мне было больно читать, что не хочу играть за сборную Хорватии»

9 октября 2019, 23:59
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, почему он отказывался от вызова в национальную команду последние два сбора.

— Мне было больно читать, что я якобы не хочу играть за сборную, — цитирует 24sata полузащитника. — Уважаю мнение каждого, но было очень больно читать такие вещи, так как они не соответствуют действительности.

Думал, что лучше всего очистить голову и подготовиться на 100%. Я не мог был самим собой. Мне не нравится быть в плохом настроении, спасибо тренеру за понимание. Ситуация в клубе была очень сложной, мне пришлось разобраться с ней.

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