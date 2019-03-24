Иван Ракитич: "Хвалебные слова от Моуринью? Я не знаю, говорил ли мой отец слова лучше"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич перед матчем против Венгрии (Будапешт, 24 марта) отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года поблагодарил португальского специалиста Жозе Моуринью, который ранее высоко отзывался об игре 31-летнего хавбека.

– Что я могу сказать об этом? Спасибо Моуринью за такие слова, он один из лучших экспертов в мире, и я не знаю, говорил ли мой отец слова лучше, чем это сказал Жозе. Эти комплименты очень приятны мне.

Сборная Хорватии не приехала, чтобы увидеть Будапешт, наша команда мы планирует добиться победы, чтобы на один шаг приблизиться к чемпионату Европы. Болельщикам необходимо набраться терпения, игра будет улучшаться, – приводит слова Ракитича AS.

Хорваты одержали победу над Азербайджаном (2:1) в стартовом матче к отбору на ЧЕ-2020.

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