Иван Обляков: "Дзюба сказал добро пожаловать в семью"

Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал о дебютном вызове в национальную команду.

– Как вам в сборной? Как встретили?

– Да все отлично, приятно, что меня вызвали. Почти всех знаю. Подколов не было.Дзюба сказал, что добро пожаловать в семью, в команду.

– Как вам Черчесов? Как первая тренировка?

– Он строгий, серьезный. Обычная тренировка, понравилось. Думаю, если тренер увидит, что я делаю что-то не так, то обязательно подскажет.

– Вы вообще ожидали вызов? Или уже купили билеты на пляж?

– В целом, ожидал, потому что так бы поехал в молодежную команду. Да и на пляж в любом случае не собирался. Я в отпуске провожу время с семьей. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

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