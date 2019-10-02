Итальянский защитник Гальоло получил вызов в сборную Швеции

Защитник «Пармы» Риккардо Гальоло получил вызов в сборную Швеции. 29-летний игрок родился в Италии и на протяжении всей карьеры выступал за итальянские клубы. Однако он заявлял, что хотел бы играть за национальную команду исторической родины своей матери Евы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сборной Швеции предстоит провести два отборочных матча Евро-2020: против команд Мальты и Испании.

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